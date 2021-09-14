البحرية الايرانية قادرة على بناء وحدات قتالية بأعلى المستويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات الادميرال ايراني، تأتي على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الثلاثاء، للمصانع التابعة لبحرية الجيش.

واضاف ايراني: "ان التركيز على البرامج التعليمية وتطوير الطاقات العلمية لدى القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، إدى إلى الارتقاء بقدراتها الصناعية إلى هذا المستوى المرموق".

واشار إلى ان تعاظم اقتدار القوة البحرية الايرانية، تحقق بفضل الجهود والتخطيط لسنوات مديدة من جانب كافة القائمين والمنتسبين لهذه القوة المسلحة في ايران.

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