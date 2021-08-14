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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٤٠ م

بسبب الصراع الدائر في افغانستان؛

مئات الرعايا الافغان يدخلون الاراضي الايرانية

مئات الرعايا الافغان يدخلون الاراضي الايرانية

أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوجستان/جنوب شرق/علي رضا مير بهاء الدين عن دخول 356 شخصاً من رعايا أفغانستان الى المحافظة واسكانهم بشكل طارئ في مخيم أديمي على خلفية الصراع الدائر في بلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي رضا مير بهاء الدين، قال؛ تم إنشاء مخيمين يستوعبان 1000 شخص في منطقة ميلك تحت إدارة الأجانب والأسواق الحدودية تحت إدارة الهلال الأحمر ".

ولفت الى ان الرعايا الأفغان الذين دخلوا حدود إيران حتى الآن سيعودون إلى بلادهم بعد 72 ساعة.

ونوه الى إجراء اختبارات كورونا على الرعايا الاجانب بسبب تفشي الفيروس وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجامعة العلوم الطبية والمراكز الطبية منذ دخولهم أراضي البلاد.

وقال مير بهاء الدين: خلال اجتماعاتنا المتكررة مع محافظ سيستان وبلوجستان ، والمدير العام لإدارة شؤؤون الأزمات في المحافظة وحاكم زابل ، أعلنا استعدادنا لأي إجراء محتمل في مجال توفير أماكن إقامة طارئة للاجئين الأفغان عند الضرورة بموجب القانون.

وأشار مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة: لقد وفرنا حتى الآن أماكن إقامة طارئة لـ 44 أسرة من الرعايا الأفغان ، من بينهم 356 شخصًا ، عادوا إلى أفغانستان بعد 72 ساعة.

وقال: منذ 11 مارس 2020 ، أجرت جمعية الهلال الأحمر اختبارات كورونا في ثلاث منافذ حدودية هي ريمدان وميرجاوه وميلك بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية والمراكز الصحية في المحافظة، والتي ستستمر حتى إعادة فتح المنافذ الحدودية وعودة حركة المرور بشكل طبيعي./انتهى/

رمز الخبر 1916986
https://ar.mehrnews.com/news/1916986/

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