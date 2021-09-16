ايران أثبتت مرة اخرى أنها الحليف القوي الصادق/ اليوم تحقق انتصار جديد لحزب الله والشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المتحدث باسم الحركة وصف وصول اول قافلة للمحروقات من ايران الى لبنان بانه انتصار جديد وذكر انه مرة اخرى ينتصر الشعب اللبناني المقاوم كما عودنا لأربعين عاما خلت بقيادة سيد المقاومة وحزب الله الظافر.
واكد المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر: الشعب اللبناني خيب آمال الاعداء وأفشلهم وأصبحت جهودهم واموالهم حسرة عليهم.
وختم قائلا: اثبتت جمهورية الولي الفقيه مرة اخرى أنها الحليف القوي الصادق أليس هذا مصداقا لقوله تعالى: فإن حزب الله هم الغالبون.
/انتهى/
تعليقك