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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٠٣ ص

المتحدث باسم النجباء: 

ايران أثبتت مرة اخرى أنها الحليف القوي الصادق/ اليوم تحقق انتصار جديد لحزب الله والشعب اللبناني

ايران أثبتت مرة اخرى أنها الحليف القوي الصادق/ اليوم تحقق انتصار جديد لحزب الله والشعب اللبناني

اكد الشمري ان ارسال المحروقات من ايران الى لبنان شاهد على قدرة وصدق الجمهورية الاسلامية واعتبره انتصارا جديدا للشعب والمقاومة اللبنانية. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان المتحدث باسم الحركة وصف وصول اول قافلة للمحروقات من ايران الى لبنان بانه انتصار جديد وذكر انه مرة اخرى ينتصر الشعب اللبناني المقاوم كما عودنا لأربعين عاما خلت بقيادة سيد المقاومة وحزب الله الظافر.

واكد المهندس نصر الشمري في تغريدة على تويتر: الشعب اللبناني خيب آمال الاعداء وأفشلهم وأصبحت جهودهم واموالهم حسرة عليهم.

وختم قائلا: اثبتت جمهورية الولي الفقيه مرة اخرى أنها الحليف القوي الصادق أليس هذا مصداقا لقوله تعالى: فإن حزب الله هم الغالبون.

/انتهى/
رمز الخبر 1918010
https://ar.mehrnews.com/news/1918010/

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