توقيع ثماني وثائق للتعاون بين إيران وطاجيكستان بحضور "رئيسي" و"امام علي رحمان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ختام الاجتماع والمحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي ومسؤولي البلدين، وقع الجانبان ست مذكرات تفاهم للتعاون، واتفاقية وبروتوكول فني حول التعاون الجمركي.
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وقعت إيران وطاجيكستان صباح اليوم السبت ثماني وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات بحضور الرئيسين ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ختام الاجتماع والمحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي ومسؤولي البلدين، وقع الجانبان ست مذكرات تفاهم للتعاون، واتفاقية وبروتوكول فني حول التعاون الجمركي.
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