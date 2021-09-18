توقيع ثماني وثائق للتعاون بين إيران وطاجيكستان بحضور "رئيسي" و"امام علي رحمان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ختام الاجتماع والمحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي ومسؤولي البلدين، وقع الجانبان ست مذكرات تفاهم للتعاون، واتفاقية وبروتوكول فني حول التعاون الجمركي.

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