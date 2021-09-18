  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:١١ ص

صباح اليوم السبت؛

توقيع ثماني وثائق للتعاون بين إيران وطاجيكستان بحضور "رئيسي" و"امام علي رحمان"

توقيع ثماني وثائق للتعاون بين إيران وطاجيكستان بحضور "رئيسي" و"امام علي رحمان"

وقعت إيران وطاجيكستان صباح اليوم السبت ثماني وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات بحضور الرئيسين ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في ختام الاجتماع والمحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي ومسؤولي البلدين، وقع الجانبان ست مذكرات تفاهم للتعاون، واتفاقية وبروتوكول فني حول التعاون الجمركي.

/انتهى/

رمز الخبر 1918039
https://ar.mehrnews.com/news/1918039/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات