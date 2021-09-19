أميرعبداللهيان يتوجه إلى نيويورك غدا/عقد اجتماعات ثنائية مع جميع وزراء خارجية مجموعة 4 + 1

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد أعلن خطيب زاده عن زيارة وزير الخارجية لنيويورك وقال ان امير عبداللهيان سيتوجه إلى نيويورك غدا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أن عبداللهيان سيجري خلال تواجده في نيويورك لقاءات ثنائية مع نحو 45 وزير خارجية من دول العالم المختلفة ، كما سيلتقي رؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة خلال هذه الزيارة التي تستغرق بضعة أيام.

*لو ارادت الحكومة اللبنانية شراء الوقود منا سنضعه تحت تصرفها

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ارسال الوقود الايراني الى لبنان بانه جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

وقال خطيب زادة في تصريحه ردا على تصريحات رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الذي اعتبر ارسال الوقود الايراني انتهاكا لسيادة لبنان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة لها.

واضاف: ان هذه العملية التجارية جرت بطلب من التجار اللبنانيين وهي عملية شراء عادية وطبيعية تماما حيث تم بموجبها ارسال شحنة الوقود.

وتابع المتحدث: انني لا ابدي الراي حول قضايا لبنان الداخلية ولكن يمكنني ان اطمئنكم بانه لو ارادت الحكومة اللبنانية غدا شراء الوقود منا لمعالجة مشاكل شعبها فاننا سنضعه تحت تصرفها.

وقال خطيب زادة: ان السلام والامن والاستقرار في لبنان مهمة لنا اكثر من اي شيء آخر ونساعد الحكومة اللبنانية ايضا كي تحقق النجاح في هذا المسار.

*العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي نهاية لمشروع فرض العزلة على ايران

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون نهاية لمشروع فرض العزلة على طهران.

وقال خطيب زادة: ستتضح خلال الايام القادمة اكثر فاكثر نتائج المحادثات التي جرت على مستوى الرؤساء وبين الوفود المشاركة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

واضاف: ان منظمة شنغهاي تمتلك طاقات عديدة وبامكان المنظمة وايران الاستفادة من الطاقات المتبادلة لرفع مستوى العلاقات ومكانة المنظمة. حضور ايران في منظمة شنغهاي سيعزز قدرة المنظمة. الآليات الداخلية لهذه لمنظمة مهمة بالنسبة لنا ونحن ملتزمون للارتقاء بهذه الاليات عبر التعاون والدعم من قبل الاعضاء.

وقال خطيب زادة: ان عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي تعد نهاية عملية لفشل مشروع فرض العزلة على ايران من قبل البعض ومن ضمنهم اميركا.

ردا على سؤال حول اعلان اميركا استعدادها لالغاء الحظر المتعلق بالاتفاق النووي: انه على اميركا التخلي عن نهج الاحادية الذي تجلى في عهد ترامب بفرض اجراء الحظر الاحادية والعابرة للحدود الوطنية وغير القانونية.

واضاف: لو تخلت اميركا عن نهج الحادية سواء في مستوى التنفيذ او التفسير والمنهج فمن المؤكد ان مفاوضات فيينا ستمضي في مسار افضل.

واعتبر اميركا بادارتها الجديدة ايضا بانها المتهم الرئيس عن الاوضاع الراهنة للاتفاق النووي وخرق القرار الاممي 2231 والتزامات الاتفاق وقال: ان اميركا مازالت تواصل فرض ضغوطها الاحادية والظالمة على الشعب الايراني وسيكون مسار فيينا مختلفا لو تخلت اميركا عن هذا النهج وتاكدنا بانه يمكن الثقة بها وبامكاننا التحقق من صدقية ما تدعيه.

واضاف: اننا لا نعطي تعهدا لاحد اكثر من الاتفاق النووي ولا نقبل انتفاعا اقل مما ورد في الاتفاق. على اميركا ان تاتي الى فيينا بنهج مختلف.

*تركيبة الفريق الايراني المفاوض

وفي الرد على سؤال حول تركيبة الفريق الايراني للمفاوضات القادمة في فيينا قال: ان تركيبة الفريق المفاوض جار البحث حولها في الوقت الحاضر وبطبيعة الحال ستكون هنالك تغييرات الا انها لم تصبح نهائية لغاية الان وسيتم الاعلان عنها حالما تصبح نهائية.