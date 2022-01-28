الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ميقاتي، ردا على سؤال لأحد الصحافيين بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في السراي الحكومي: "صحيح أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتما لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح".

وشدد على أن "الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل".

وأضاف: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي".

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