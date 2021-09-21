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٢١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:١٦ م

وزير خارجية الهند خلال لقائه نظيره الايراني:

الهند مستعدة لارسال اللقاحات إلى ايران على الفور

الهند مستعدة لارسال اللقاحات إلى ايران على الفور

اكد وزير الخارجية الهندي خلال لقائه وزير الخارجية الايراني على الحاجة الملحة لإرسال اللقاحات التي وعدت ايران بها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، التقى نظيره الهندي، سوبراماتیام جایشانکر، اليوم الثلاثاء، في اول لقاء ثنائي له على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية، واكدا على ضرورة توسيع المباحثات لتعزيز العلاقات التجارية، والانتهاء من المفاوضات بشأن استيراد اللقاحات.

كما تم في خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الاخير في افغانستان، والتأكيد على ضرورة تحقيق ارادة الشعب وتشكيل حكومة شاملة وتجنب التدخل الاجنبي./انتهى/

رمز الخبر 1918164
https://ar.mehrnews.com/news/1918164/

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