الهند مستعدة لارسال اللقاحات إلى ايران على الفور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، التقى نظيره الهندي، سوبراماتیام جایشانکر، اليوم الثلاثاء، في اول لقاء ثنائي له على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية، واكدا على ضرورة توسيع المباحثات لتعزيز العلاقات التجارية، والانتهاء من المفاوضات بشأن استيراد اللقاحات.

كما تم في خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الاخير في افغانستان، والتأكيد على ضرورة تحقيق ارادة الشعب وتشكيل حكومة شاملة وتجنب التدخل الاجنبي./انتهى/