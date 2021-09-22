مشاورات إيرانية نمساوية حول مستجدات الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عباس باقربور، سفير إيران لدى النمسا، أشار إلى هذا الاجتماع في رسالة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، وقال أن الجانبين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين.

وحضر الاجتماع ، الذي عقد في السفارة الإيرانية في فيينا، كاظم غريب ابادي سفير إيران والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وبهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية.

إسلامي، الذي يتواجد حاليا في فيينا لحضور الدورة الخامسة والستين للامانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقى سابقا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، والوزير الألماني للشؤون الاقتصادية والطاقة، ونظيره الروسي، والذي هو مدير شركة "روس اتم" الحكومية.

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