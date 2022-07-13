رئيس الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد على تعزيز التعاون السلمي مع روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "نيكولاي سباسكي" مساعد الشؤون الدولية في شركة روس أتوم، الذي يزور طهران مساء اليوم الثلاثاء، مع محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعقد معه جولة من المباحثات.

واعتبر الجانبان في هذا اللقاء الذي حضره بهروز كمالوندي مساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية وسفير روسيا في طهران، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وناقشا السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات النووية السلمية.

الجدير بالذكر أن جزءاً من الوفد الروسي الذي رافق نيكولاي سباسكي من مختلف وحدات شركة روس أتوم، التقوا أمس بنظرائهم الإيرانيين وأجروا جولة من المباحثات.. كما دعا إسلامي نظيره الروسي أليكسي ليخاتشيف لزيارة إيران في أواخر هذا العام.

وجرى خلال المباحثات التي جرت صباح اليوم بين الوفدين الإيراني والروسي برئاسة كمالوندي وسباسكي، مناقشة مختلف سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات النووية.

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