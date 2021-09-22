مهمة المجموعة 75 البحرية اصابت الاعداء بالخوف والهلع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح للأدميرال ايراني، اليوم الأربعاء، أرسل باقات التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية للدفاع المقدس؛ مشيراً إلى تقارن هذه المناسبة العظيمة مع ذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين الخالدة (عليه السلام).

واكد قائد القوة البحرية، ان المستوى الرفيع من الاقتدار والشموخ الذي بلغته ايران الاسلامية اليوم، رهن بالتضحيات والملاحم التي سطرها الشعب الايراني والامهات والاباء المجاهدون الذين ربّوا الشبان البواسل ودفعوا بهم الى ساحات الجهاد والدفاع عن البلاد.

وتابع قائد القوة البحرية: انه لمن دواعي سروري ان اكون احد ركاب السفينة التي تمضي وتواصل مسارها بتوجهات قائد الثورة الاسلامية الحكيم اية الله العظمى الخامنئي.

وأشار إلى ان المهمة التي قامت بها مجموعة الـ 75 البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، اصابت الاعداء بالخوف والهلع.

واردف: نحن لدينا احاطة شاملة بالقانون الدولي ونقوم بمهامنا مع دراية تامة بهذه الضوابط ونلتزم بها.

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