إيطاليا تعلن استعدادها لإرسال مساعدات لتطعيم اللاجئين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الايطالي لوئیجی دی مایو العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وايضا الملف الافغاني.

وأعرب أميرعبداللهيان عن عمق العلاقات بين البلدين وقال: الحكومة الجديدة تبحث عن إقامة العلاقات مع إيطاليا على أعلى مستوى.

كما أشار أمير عبداللهيان الى امكانيات التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية مثل الصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة بين البلدين.

وتابع وزيرالخارجية الإيراني أن بعض الدول الأوروبية حرمت نفسها من السوق الإيراني معربًا عن أمله في أن يستمر التعاون الوثيق بين إيران وإيطاليا ويتوسع في المستقبل.

واعتبر أمير عبد اللهيان إقامة المزيد من الرحلات الجوية وتشغيل شركات الطيران الإيطالية بين البلدين أحد الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل العلاقات.

وعقب الاجتماع، وصف وزير الخارجية الإيطالي العلاقات بين البلدين بأنها مهمة للغاية وقال: "من الضروري استخدام المزيد من الطاقة في تطوير العلاقات.

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