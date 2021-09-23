أمیر عبداللهیان یجتمع بوزیر الخارجیة السوری

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع وزیر الخارجیة الدکتور حسین أمیر عبد اللهیان، فی لقاء مقتضب على هامش اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، اليلة الأربعاء، نظیره السوری فیصل المقداد، وبحث معه العلاقات الثنائیة بین طهران ودمشق.

وقدم وزیر الخارجیة السوری خلال اللقاء تقریراً عن آخر التطورات فی سوریا وشکر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على دعمها لسوریا.

کما أشار فیصل المقداد إلى زیارة الدکتور أمیر عبد اللهیان الأخیرة إلى دمشق، وأعلن استعداده لتنفیذ الاتفاقات التی تم التوصل إلیها خلال تلک الزیارة.

من جهته أکد الدکتور أمیر عبد اللهیان دعم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة للمقاومة، وأدان التدخل الأجنبی فی سوریا خلافاً لإرادة هذا البلد حکومة وشعباً.

واشار وزیر الخارجیة إلى ضرورة تحسین العلاقات الاقتصادیة بین البلدین وتنفیذ الخطط المتفق علیها، داعیاً نظیره السوری لزیارة طهران.

کما دعا الدکتور أمیر عبد اللهیان إلى تهیئة الظروف اللازمة لتواجد نشطاء القطاع الخاص الإیرانیین ورجال الأعمال فی سوریا.

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