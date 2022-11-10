مباحثات ايرانية - ايطالية حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء في اتصال هاتفي، جمع بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الايطالي "انتونيو تاجاني"، مساء الاربعاء، جرى فيه البحث حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والدولية والإقليمية.

وهنأ أمير عبداللهيان لمناسبة تعيين تاياني وزيرا لخارجية إيطاليا، معربا عن أمله في توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وعبّر وزير الخارجية الايراني عن امتنانه لموقف إيطاليا في إدانة العمل الارهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش في مرقد السيد احمد بن موسى (ع) في شيراز ، داعياً المجتمع الدولي لاداء المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة.

وشرح امير عبداللهيان اخر اوضاع مفاوضات رفع الحظر والتعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

وفيما يتعلق بالتطورات في أوكرانيا قال: إن سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية وغير القابلة للتغيير تتضمن ضرورة الحل السياسي لهذا الصراع وإنهاء الحرب ، وبناءً على ذلك ، نواصل جهودنا للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

تاجاني: يمكن أن تربطنا بإيران علاقات واسعة فكلانا وريث لحضارات قديمة

من جانبه قال وزير خارجية إيطاليا خلال الاتصال الهاتفي: إن إيران وإيطاليا ورثتا حضارات قديمة ويمكن أن تربطهما علاقات واسعة ومتنامية.

كما أكد أنتونيو تاجاني على أهمية دور جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وقال بخصوص مفاوضات رفع الحظر: إن إيطاليا ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح جميع الأطراف.

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