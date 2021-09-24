  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٥٨ م

وزارة النفط؛

وعد استثماري بقيمة 4 مليارات دولار في إيلام

وعد استثماري بقيمة 4 مليارات دولار في إيلام

تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية لمحافظة إيلام، توجه وزير النفط إلى حقل اذر النفطي في مدينة مهران ووعد باستثمارات كبيرة لوزارة النفط في محافظة إيلام لصناعتي النفط والغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط جواد اوجي وضح في لقاء مع أهالي مدينة مهران بمحافظة ايلام غرب البلاد اليوم الجمعة بأن الأولوية المهمة لوزارة النفط هي تطوير الحقول النفطية في محافظة إيلام وإذا تحقق هذا الهدف المهم، فسيتم إنتاج 330 ألف برميل نفط يوميا في هذه المحافظة في السنوات القادمة .

وأضاف وزير النفط، إن وزارته خصصت 100 مليار تومان لـ 117 مشروعا في البلاد، ويمكن لإيلام الحصول على حصتها.

واعتبر اوجي تطوير حقول ايلام المشتركة مثل آذر بانها من اهم اولويات وزارة النفط وقال: سيتم تطوير شركة آذر من اجل تعزيز فرص العمل وزيادة الانتاج.

/انتهى/

رمز الخبر 1918234
https://ar.mehrnews.com/news/1918234/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات