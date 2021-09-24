وعد استثماري بقيمة 4 مليارات دولار في إيلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير النفط جواد اوجي وضح في لقاء مع أهالي مدينة مهران بمحافظة ايلام غرب البلاد اليوم الجمعة بأن الأولوية المهمة لوزارة النفط هي تطوير الحقول النفطية في محافظة إيلام وإذا تحقق هذا الهدف المهم، فسيتم إنتاج 330 ألف برميل نفط يوميا في هذه المحافظة في السنوات القادمة .

وأضاف وزير النفط، إن وزارته خصصت 100 مليار تومان لـ 117 مشروعا في البلاد، ويمكن لإيلام الحصول على حصتها.

واعتبر اوجي تطوير حقول ايلام المشتركة مثل آذر بانها من اهم اولويات وزارة النفط وقال: سيتم تطوير شركة آذر من اجل تعزيز فرص العمل وزيادة الانتاج.

/انتهى/