دورنا في الموازنات العالمية مشهود والأميركان غير قادرين على إيقافنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، أشار في حديث له اليوم خلال حوار مع التلفزيون انه ابان مرحلة الدفاع المقدس، اتحدت قوتان عظميان لأول مرة ووقفتا ضدنا، لكن تسببت قوة الثورة الإسلامية في أن يعيشوا التخبط .

واستطرد قائلا: إن عملية طرد أميركا من المنطقة قد بدات منذ وقت طويل وان الولايات المتحدة وحلفاؤها أصبحوا في وضع اليوم يتعين عليهم فيه اتخاذ تدابير ردعية تجاهنا وهم في موقف متخبط مقابل الثورة الإسلامية.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بالقول: "اليوم دورنا في المعادلة العالمية واضح والأميركيون غير قادرين على إيقافنا"، اليوم ، الأميركيون هم من يتراجعون أمامنا ، ونحن متواجدون في الفناء الخلفي لأميركا، فانسحاب أميركا من المنطقة قد بدا منذ انتصار الثورة ، واليوم تتجلى هذه القضية ليراها العالم كله.

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