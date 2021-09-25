دورنا في الموازنات العالمية مشهود والأميركان غير قادرين على إيقافنا/ تسجيل 284 حالة وفاة بكورونا

الحرس الثوري: دورنا في الموازنات العالمية مشهود والأميركان غير قادرين على إيقافنا

أوضح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن "الأميركان هم من يتراجعون أمام إيران، ونحن متواجدون في الحديقة الخلفية لأميركا"، مؤكدا أن "دور الجمهورية الإسلامية في الموازنات العالمية مشهود والأميركيون غير قادرين على إيقافها".

أمير عبد اللهيان خلال لقاءه مع الصحفيين الأمريكيين؛ لغة العقوبات ضد إيران لن تنجح / نتخذ قراراتنا بناء على السلوك العملي لبايدن

قال وزير الخارجية الايراني ان أليتنا هي مراقبة السلوك العملي للساسة الامريكيين وسنتخذ قراراتنا بناء على السلوك العملي لبايدن.

عبر تغريدة له؛ خطيب زادة: المفاوضات من اجل المفاوضات غير مقبولة

غرّد المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية ان مهمتنا الدخول في مفاوضات تؤدي الى نتائج، مؤكدا أن المفاوضات مجرد من اجل المفاوضات غير مقبولة إطلاقا.

عبداللهيان: إيران تدرس العودة إلى محادثات فيينا/ ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

قال رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن "بلاده ستواصل دراساتها بشأن العودة إلى محادثات فيينا، لكن يجب ألا نؤجل هذه المحادثات".

بيان الحرس الثوري الإيراني: الدفاع المكلل بالنصر والعزّة يستمرّ للشعب الإيراني/ طرد أميركا من المنطقة أمر مؤكد

وصف الحرس الثوري الإيراني، في بيان بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للدفاع المقدس، استمرار الدفاع المكلل بالنصر والعزّة للشعب الإيراني بأنه حقيقة لا يمكن إنكارها من التاريخ المعاصر وضامن لطرد أمريكا من المنطقة.

خلال لقائه نظيره النيكاراغوي؛ أمير عبد اللهيان يندد بالتدخل الأمريكي في نيكاراغوا

أدان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان العقوبات الأمريكية ضد نيكاراغوا، ولا سيما العقوبات الأخيرة التي فرضها الكونغرس، وكذلك التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا.

الصحة الايرانية: تسجيل 15 الفا و294 إصابة جديدة و 284 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 15 الفا و294 إصابة جديدة و 284 وفاة بفيروس كورونا وتعافي 4 ملايين و897 الفا و876 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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