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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:١٦ م

لاجراء محادثات ثنائية؛

كبير المفاوضين الايرانيين يتجة إلى فندق "كوبورغ"

كبير المفاوضين الايرانيين يتجة إلى فندق "كوبورغ"

يتجه كبير المفاوضيين الايرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني، في هذه الأثناء إلى فندق كوبورغ لاجراء مزيد من المحادثات ثنائية الجانب ومتعددة الاطراف من اجل رفع العقوبات الجائرة عن ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضيين الايرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، يتجه في هذه الأثناء إلى فندق كوبورغ لاجراء مزيد من المحادثات ثنائية الجانب ومتعددة الاطراف من اجل رفع العقوبات الجائرة عن ايران.

جدير بالذكر انه تخوض طهران محادثات مع مجموعة 4+1 في فيينا من اجل التوصل إلى نتيجة لاحياء الاتفاق النووي وذلك برفع العقوبات الشامل عن ايران وتقديم ضمانات كافية للحكومة الايرانية. وفي هذا السياق كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن توصل طهران وسيؤول لاتفاق بشأن الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية التي قامت بتجميدها./انتهى/

رمز الخبر 1921001
https://ar.mehrnews.com/news/1921001/

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