وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع نظيره الأرميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بداية اللقاء هنأ وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تعيينه وزيرا للخارجية ووصف العلاقات بين إيران وأرمينيا بأنها جيدة ومتنامية.

كما شدد ميرزويان على ضرورة عقد لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن ودعا إلى التعاون في مجال النفط والطاقة.

وفي هذا الاجتماع، أكد أمير عبداللهيان على التعاون مع أرمينيا في مجال الطاقة كأحد القطاعات المهمة في التعاون الاقتصادي وأعلن عن استعداد طهران لاستضافة وزير الطاقة الأرميني ومراجعة القدرات ذات الصلة.

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