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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٤٩ ص

رئيسي:

محور التربية والتعليم يدور حول المعلّم/ ضرورة تحسين جودة التعليم

محور التربية والتعليم يدور حول المعلّم/ ضرورة تحسين جودة التعليم

أكد الرئيس الإيراني، سيد إبراهيم رئيسي، أن محور التربية والتعليم يدور حول المعلّم، فيما دعا إلى ضرورة تحسين جودة التعليم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العام الدراسي الإيراني الجديد "1401-1400" لمدارس البلاد انطلق رسميا صباح اليوم السبت وفق البروتوكولات الصحية بدقّ جرس مدرسة في جنوب العاصمة الإيرانية بطهران على يد نجل الشهيد هادي نريماني بحضور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم وبموافقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على التقيد بالتعليمات الصحية، فإن التعليم في مدارس البلاد يقام حاليًا بشكل افتراضي وتدريجيًا بعد إتمام عملية التطعيم العام سيتم توفير التعليم الحضوري في المدارس والمراكز التعليمية.

هذا ووفقًا للأولويات المحددة، بدءًا من اليوم، مع البداية الرسمية للعام الدراسي الجديد، سيبدأ الطلاب من المدارس الريفية والبدوية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في البلاد بشكل حضوري.

/انتهى/

رمز الخبر 1918249
https://ar.mehrnews.com/news/1918249/

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