التطعيم العامّ يتجاوز الـ 50 مليون/ بدء تجربة النظام الذكي للتحكم بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي أشار في حديث له اليوم خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا الیوم السبت، إلى الجهود القيمة المبذولة للتطعيم في جميع أنحاء إيران، وقال: "وصل تطعيمنا إلى 50 مليونًا ومن الضروري للأعمال التجارية التخطيط لها وفقًا ما تتطلبه الظروف الجديدة".

وتوجه رئيسي للقائمين على مشروع الشهيد سليماني لمواجهة جائحة كورونا وقال: "هذا المشروع يجب أن يستمر بسرعة لأنه رفع النظام الصحي في البلاد من الموقف الاعتباطي والانفعال إلى موقف نشط ضد تفشي الفيروس".

وشدد رئيسي على ضرورة فرض رقابة صارمة على دخول وخروج الأشخاص من البلاد، وقال: "يجب عزل الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالحجر الصحي".

ودعا حجة الإسلام رئيسي إلى أن تكون القيود ذكية بحيث يجب أن تحل محل القيود وإغلاق الأعمال التجارية"، وبين ان "هذه الخطوات تحتاج إلى تخطيط دقيق، وتقديم هذا النظام إلى وزارة الصحة".

كما رحب الرئيس الإيراني باقتراح فكرة الاستعانة بخبراء الذكاء الاصطناعي في استكمال النظام للرقابة الذكية لفيروس كورونا، وقال: "هناك نقطة مهمة أخرى وهي إعداد ملحق معلومات حول كفاءة هذا النظام لضمان أدائه في نفس الوقت الذي يتم فيه اختبار النظام والاستجابة للمخاوف المتعلقة به".

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