مقال علمي عن لقاح "كووبارس" لفيروس كورونا ینشر في مجلات عالمية مرموقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الدكتور محمد حسين فلاح مهرآبادي في تصريح له اليوم الجمعة، "اننا منذ البداية كنا نحاول نشر مقالات عن مراحل مختلفة من لقاح كووبارس رازي، لذلك، نظرا لأهمية نشر مقال اللقاح، بادرنا بذلك.

وقال: "الآن تم الانتهاء من مقالتين ويتم مراجعتهما من قبل اثنين من أعضاء هيئة التدريس حتى نتمكن بعد الموافقة على إرسال المقالات إلى المجلات العالمية المرموقة".

علما ان لقاح "رازي كو بارس" هو ثاني لقاح إيراني لفيروس كورونا يدخل التجربة السريرية بجهود الباحثين الإيرانيين للحفاظ على صحة المواطنين ضد فيروس كورونا.

ونجح لقاح “رازي كووبارس” المضاد لفيروس كورونا والذي يستعمل بشكل استنشاقي والحقن من خلال تقنية التكنولوجيا الحيوية وبجهود الباحثين الإيرانيين في معهد “رازي” للقاحات والمصل، نجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية.

وتم إجراء المرحلة الأولى من تجربة هذا اللقاح في مارس 2020 بمشاركة 133 متطوعا، وفي هذه المرحلة تم تحديد الجرعة الفعالة للقاح، اما المرحلة الثانية فقد تمت في شهر يونيو 2021 بمشاركة 500 شخص، وكانت النتائج مرضية بناء على تحليل فريق التجارب السريرية.

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