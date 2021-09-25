  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:٥٣ م

مسؤولة في الطيران الإيراني:

تسيير 36 رحلة جوية مجدولة للعراق/زوار الأربعين الحسيني ملزمون بتلقي جرعتي كورونا

تسيير 36 رحلة جوية مجدولة للعراق/زوار الأربعين الحسيني ملزمون بتلقي جرعتي كورونا

أعلنت مدير العلاقات العامة في شركة خطوط جوية إيرانية عن تسيير 36 رحلة جوية مجدولة للعراق حتى الان لزوار العتبات المقدسة، وأشارت إلى أن "زوار الأربعين الحسيني ملزمون بتلقي جرعتين من لقاح كورونا وحمل بطاقة التطعيم معهم."

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن " مرضية جعفر زادة" نوهت في بيان اليوم السبت، إلى الحجم الكبير للمتقدمين للزيارة الأربعينية، وقالت إن ما مجموعه 56 رحلة مجدولة من مدن طهران ومشهد وأصفهان إلى بغداد والعكس في الفترة من سبتمبر من 19 إلى 2 أكتوبر وتعرض التذاكر لحجاج العتبات المقدسة من خلال مكاتب المبيعات وهناك احتمال لزيادة الرحلات.

وذكرت أنه "تم توفير تذاكر هذه الرحلات للزوار بناءً على الأسعار المحددة في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران بحضور رئيس الهيئة الوطنية للطيران".

ختاما صرحت أن زوار الأربعين حسيني ملزمون بتلقي جرعتين من لقاح كورونا وحمل بطاقة التطعيم معهم، كما يلزم إجراء اختبار PCR سلبي قبل الرحلة بمدة تصل إلى 72 ساعة".

/انتهى/

رمز الخبر 1918264
https://ar.mehrnews.com/news/1918264/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات