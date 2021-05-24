تسيير رحلات جوية استثنائية لاعادة المواطنين الايرانيين من الهند وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ذيبخش في تصريح له مساء الاحد: انه وبغية نقل الطلبة الجامعيين الايرانيين من الهند والرعايا الايرانيين من باكستان الى البلاد سيتم تسيير رحلات جوية استثنائية مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واشار الى تعليق الرحلات الجوية من ايران الى الهند وباكستان منذ نحو شهر اثر التفشي الواسع لفيروس كورونا الهندي فيهما وقال: سيتم لهذا الغرض تسيير رحلة جوية استئنائية الى الهند يوم الجمعة القادمة من قبل شركة "ماهان" للطيران الايرانية لاعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين ومن ثم سيتم تسيير رحلة جوية الى باكستان خلال الاسبوع القادم من قبل الخطوط الجوية الايرانية لاعادة المواطنين الايرانيين منها الى البلاد.

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