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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٠:٣٦ ص

تسيير رحلات جوية استثنائية لاعادة المواطنين الايرانيين من الهند وباكستان

تسيير رحلات جوية استثنائية لاعادة المواطنين الايرانيين من الهند وباكستان

اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية "محمد حسن ذيبخش" عن تسيير رحلات جوية استئنائية لاعادة المواطنين الايرانيين من الهند وباكستان الى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال ذيبخش في تصريح له مساء الاحد: انه وبغية نقل الطلبة الجامعيين الايرانيين من الهند والرعايا الايرانيين من باكستان الى البلاد سيتم تسيير رحلات جوية استثنائية مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية المعلنة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واشار الى تعليق الرحلات الجوية من ايران الى الهند وباكستان منذ نحو شهر اثر التفشي الواسع لفيروس كورونا الهندي فيهما وقال: سيتم لهذا الغرض تسيير رحلة جوية استئنائية الى الهند يوم الجمعة القادمة من قبل شركة "ماهان" للطيران الايرانية لاعادة الطلبة الجامعيين الايرانيين ومن ثم سيتم تسيير رحلة جوية الى باكستان خلال الاسبوع القادم من قبل الخطوط الجوية الايرانية لاعادة المواطنين الايرانيين منها الى البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1914722
https://ar.mehrnews.com/news/1914722/

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