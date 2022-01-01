تعيين "قلي زادة" من بين أفضل لاعبي شارلروا عام 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع نهاية عام 2021 تحدثت وسائل الإعلام البلجيكية عن أداء شارلروا هذا العام وأشادت بمنتخبنا الوطني.

وصرح موقع walfoot بان "إدوارد ستيل" على الرغم من أن عمره 30 عامًا فقط كان قادرًا على تقديم أداء إيجابي في الأشهر الستة الأولى من وجوده على مقعد شارلروا وقد أشادت به وسائل الإعلام البلجيكية. بالطبع جاء هذا العرض بفضل نجوم أقوياء مثل "ريوتا موريوكا" و "شامار نيكولسون" و "علي قلي زادة" و "هيرفي كوفي" الذين تركوا عرضًا لامعًا هذا العام.

وسجل قلي زادة 7 أهداف في 20 مباراة هذا الموسم. النجم الإيراني أزعج الكثير من المدافعين بتقنياته الممتازة وكان أحد لاعبي شارلروا الجيدين.

ويحتل شارلروا حاليا المركز السابع في الدوري البلجيكي برصيد 32 نقطة ويريد التأهل للمنافسة الأوروبية الموسم المقبل.

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