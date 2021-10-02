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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٤٠ م

من قبل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛

قائد الثورة الاسلامية يهدي مصحفاً نفيساً لعائلة الشهيد لندي

قائد الثورة الاسلامية يهدي مصحفاً نفيساً لعائلة الشهيد لندي

قدم رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مصحفاً نفيساً هدية من قبل قائد الثورة الاسلامية لعائلة الشهيد علي لندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي مساء اليوم السبت تعازيه لعائلة الشهيد لندي من خلال زيارته لهم.

وقدم جبلي خلال هذه الزيارة مجلداً من القرآن الكريم هدية من قبل قائد الثورة لأسرة الشهيد لندي.

كما حضر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في مرقد شهداء قرية بلوطک وقرأ سورة الفاتحة تخليداً لذكرى الشهيد علي لندي.

يذكر ان الشاب اليافع علي لندي (15 عاما) من اهالي مدینة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، ضحى بنفسه من اجل انقاذ جارتيه من الحريق. وتمكن الطفل البطل من إنقاذهما لكنه توفي في المستشفى، متأثرًا بحروق شديدة اصيب بها.

/انتهى/

رمز الخبر 1918511
https://ar.mehrnews.com/news/1918511/

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