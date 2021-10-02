قائد الثورة الاسلامية يهدي مصحفاً نفيساً لعائلة الشهيد لندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي مساء اليوم السبت تعازيه لعائلة الشهيد لندي من خلال زيارته لهم.

وقدم جبلي خلال هذه الزيارة مجلداً من القرآن الكريم هدية من قبل قائد الثورة لأسرة الشهيد لندي.

كما حضر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في مرقد شهداء قرية بلوطک وقرأ سورة الفاتحة تخليداً لذكرى الشهيد علي لندي.

يذكر ان الشاب اليافع علي لندي (15 عاما) من اهالي مدینة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، ضحى بنفسه من اجل انقاذ جارتيه من الحريق. وتمكن الطفل البطل من إنقاذهما لكنه توفي في المستشفى، متأثرًا بحروق شديدة اصيب بها.

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