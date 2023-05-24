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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٩:٥٧ م

قائد الثورة يدعو الشباب الإيراني لاتخاذ سيرة حياة شهداء "كن" الابرار قدوة لهم

قائد الثورة يدعو الشباب الإيراني لاتخاذ سيرة حياة شهداء "كن" الابرار قدوة لهم

أكد قائد الثورة، اليوم الأربعاء، في رسالة إلى الملتقى الوطني لتكريم 2400 شهيد من اهالي منطقة "كن" شمال غربي العاصمة طهران على اتخاذ شباب الوطن لسيرة حياة هؤلاء الابرار قدوة لهم.

بعث قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيد علي الخامنئي"، رسالة الى الملتقى الوطني لتكريم 2400 شهيد من اهالي منطقة "كن" شمال غربي العاصمة طهران؛ مؤكدا فيها على شباب الوطن باتخاذ سيرة حياة هؤلاء الابرار قدوة لهم.

وجاء في نص رسالة سماحة القائد، الى ملتقى 2400 شهيد من اهالي كن :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

السلام عليكم، رحم الله اولئك الشهداء الاجلاء

ان تكريم الشهداء الاعزاء واحياء ذكراهم، واجب مقدس انعم الله به عليكم! اجعلوا حياة هؤلاء العباد المخلصين، ثقافة عامة واتخذوا من شخصيتهم نموذجا لشبابكم.

والسلام علیکم و رحمة الله

/انتهى/

رمز الخبر 1933530

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