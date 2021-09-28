مشاركة مليونية لإحياء زيارة أربعينية الامام الحسين علية السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى صباح الثلاثاء، قراءة القصة الكاملة لسبايا واقعة الطف الى كربلاء وإرجاع رؤساء الشهداء الى الجثامين الطاهرة سنة 61 للهجرة.

وشاركت حشود الزائرين في إحياء الذكرى عند ضريح الإمام الحسين عليه السلام واخيه العباس بعد أيام من السير مشياً على الأقدام صوب المدينة المقدسة وسط استنفار أمني وخدمي وصحي.

وبلغت زيارة أربعينية الإمام الحسين قمة ذروتها في مدينة كربلاء المقدسة.

وتجري الزيارة بإنسيابية كبيرة بكافة الجهود الأمنية والخدمية والصحية والنقل فضلا عن تأمين الطعام والشراب وغيرها من الخدمات التي لا تعد وتحصى في محفل عالمي وتجمع بشري قل نظيره.

واعتاد المسلمون من انحاء العالم على احياء ذكرى أربعينية الامام الحسين عليه السلام، في كل 20 من شهر صفر للسنة الهجرية.

والأربعينية هي اليوم العشرون من شهر صفر والذي يوافق مرور 40 يومًا على استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ع في معركة كربلاء على يد جيش عبيد الله بن زياد.

/انتهى/