"المسخ في المسلخ" يحصد جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم بمهرجان سينمائي إسباني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فيلم "المسخ في المسلخ"، من إنتاج مهدي كوه زاده وإخراج جواد دارايي، نال جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل فيلم في مهرجان "Cine no visto" السينمائي في إسبانيا.

تجدر الاشارة الى ان الفيلم السينمائي "المسخ في المسلخ" (مسخ در مسلخ) للمخرج جواد دارايي شارك في إسبانيا، لحضور منافسة الأفلام الطويلة خلال الدورة الـ15 من مهرجان ماربيا الدولي في إسبانيا.

هذا وأقيمت فعاليات هذه المحطة السينمائية خلال الفترة 27 اكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر بشكل رقمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

"المسخ في المسلخ" يحكي قصة خلاف عائلي في إحدى قرى إيران. من جانبه وطبق طريقته في الأفلام القصيرة تولى دارايي مسؤولية الكتابة والإخراج للعمل.

/انتهى/