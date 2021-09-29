اللواء سلامي وباقري يهنئآن "جبلي" بتعينه في هذا المنصب الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" هناً _في رسالة من جانبه_ السيد "بيمان جبلي" بمناسبة تعيينه في المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

اللواء باقري: إختياره لهذا المنصب دليلاً على مُلاءمته له

وفي رسالة من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، هناً السيد "بيمان جبلي" لتعينه في هذا المنصب الجديد، مؤكداً أن حصوله على ثقة قائد الثورة، دليلٌ على إخلاص وجد وإجتهاد وحُسن تدبير وملاءمة السيد"بيمان جبلي" لهذا المنصب الجديد.

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