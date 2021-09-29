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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٦:٠٨ م

بعد تعينه رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛

اللواء سلامي وباقري يهنئآن "جبلي" بتعينه في هذا المنصب الجديد

اللواء سلامي وباقري يهنئآن "جبلي" بتعينه في هذا المنصب الجديد

هناً كلاً من قائد حرس الثورة الإسلامية ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، السيد "بیمان جبلی" بمناسبة تعيینه رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفقاً لقرار قائد الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" هناً _في رسالة من جانبه_ السيد "بيمان جبلي" بمناسبة تعيينه في المنصب الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

اللواء باقري: إختياره لهذا المنصب دليلاً على مُلاءمته له

اللواء سلامي وباقري يهنئآن "جبلي" بتعينه في هذا المنصب الجديد

وفي رسالة من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، هناً السيد "بيمان جبلي" لتعينه في هذا المنصب الجديد، مؤكداً أن حصوله على ثقة قائد الثورة، دليلٌ على إخلاص وجد وإجتهاد وحُسن تدبير وملاءمة السيد"بيمان جبلي" لهذا المنصب الجديد.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918413
https://ar.mehrnews.com/news/1918413/

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