تعیین "بيمان جبلي" رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع انتهاء فترة مسؤولية "علي عسكري" في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مرسوما عين بموجبه "بيمان جبلي" رئيسًا جديدا لموسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأكد قائد الثورة على أولويات المؤسسة في الفترة الجديدة وهي النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة " ، "التوجيه الثقافي" ، "تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية" ، "نشر الأمل والحيوية" و "تعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية".

نص القرار من قبل قائد الثورة الإسلامية على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور بيمان جبلي دام توفيقه

في نهاية فترة العمل الجاد للدكتور علي عسكري والتي ترافقت مع الجهود الحثيثة والدؤوبة لذلك المدير الأمين والمخلص، ونظرا لأهليتكم الدينية والثورية، وتخصصكم وتجاربكم القيمة التي اكتسبتموها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، اقوم بتعيينكم رئيسا لتلك المؤسسة لمدة خمسة اعوام.

وأشار قائد الثورة ان الإعلام الوطني جامعة لرفع مستوى الوعي العام والمعرفة ومنصة لمواجهة موجات التحريف والتشویه وملاذ للجميع للاستمتاع بآثار الجمال والفن، ومكانا لنشر الأمل فی المجتمع.

كما ان سماحته صرح بان التوجیه الثقافي وتعزيز روح الهوية الوطنية والثورية وإحساسها، وتعزيز أسلوب الحياة الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التضامن الوطني من بين الأولويات التي يجب تحقيقها من خلال تعزيز رأس المال البشري ونمو جودة البرامج والاستفادة من الابداع والعمل الدؤوب على مدار الساعة إن شاء الله.

وقال سماحة قائد الثورة اني ارى من واجبي أن أعبر عن خالص امتناني للدكتور على عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته، والتي تستحق الثناء حقا، وأن أنصحك بالاستفادة من خططه الطويلة الأجل وغير المكتملة.

أسأل الله تعالى لك التوفيق.

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