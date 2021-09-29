لن يتم استيراد لقاح فايزر/ بلغنا اليوم 53 مليون جرعة من التطعيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي وتصريح ادلى به "عين اللهي" الاربعاء؛ على هامش زيارته التفقدية لمستشفى "افضلي بور" في مدينة كرمان جنوب شرق ايران؛ اشار عين اللهي الى انه لم يتم استيراد لقاح فايزر وقال: لقد اوعزت الى اللجنة العلمية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا بدراسة الموضوع وتم الاعلان يوم امس بانه نظرا لان لقاح "سينوفارم" يمكنه منح الحصانة للنساء الحوامل من الاصابة بالمرض لذا فانه سوف لن يتم استيراد لقاح فايزر.

وعن دو المواطنين في عملية التطعي قال عين اللهي: المواطنون ساعدوا كثيرا في عملية التطعيم وتم اطلاق حركة شعبية واضاف: لقد بلغنا اليوم 53 مليون جرعة من التطعيم بلقاح كورونا ونامل بان نصل الى 60 مليونا خلال الاسبوع القادم ليكون بامكاننا ان نتنفس الصعداء.

وأشار إلى ان التطعيم بطبيعة الحال لا يمكنه لوحده السيطرة على المرض ويتوجب على المواطنين ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي وقال: سنقوم بازالة الكثير من القيود عن المطعمين الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمات اللازمة بامتلاك البطاقة الخاصة بالتطعيم في الاماكن التي تشهد تجمعا مثل الطائرات والحافلات والفنادق.

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