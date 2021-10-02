الجيش الإيراني يسدل الستار عن رادار "هرمز" ونظام "شمس" للمحاكاة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم اليوم السبت إزاحة الستار عن رادار هرمز التكتيكي ونظام شمس للمحاكاة، وهو نظام استراتيجي بعيد المدى، بحضور قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد.

ويهدف مشروع "هرمز" تصميم وبناء جهاز رادار متوسط المدى بحيث أنه بالإضافة إلى استخراج معلومات السرعة المستهدفة، يمكنه استخراج مسافة الهدف بدقة عالية وإرسال معلومات عالية الجودة إلى مركز التحكم بالنار لصواريخ الدفاع الجوي.

ويعمل رادار هرمز على زيادة القدرة القتالية ويتمتع باستمرارية العمل العالية والحد الأدنى من الوقت المطلوب للصيانة والدقة العالية في قياس اتجاه وارتفاع الهدف وتحسين دقة الأهداف وتحسين زاوية تغطية الهوائي وسرعة اكتشاف الهدف مقارنة بالرادارات الأخرى.

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