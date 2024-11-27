وزيرا خارجية إيران وتونس يبحثان سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى سيد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، مع نظيره التونسي نبيل عمار على هامش اجتماع منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في البرتغال. وناقش الطرفان توسيع العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الإيراني على النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على توسيع التفاعل والتعاون مع الجيران والدول الإسلامية. كما شدد على أهمية تعزيز الوحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين الشعوب المسلمة.

وأشار عراقجي أيضًا إلى استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان ودول أخرى في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات عاجلة لإجبار داعمي الكيان الصهيوني على وقف دعمهم وإنهاء اعتداءاته على لبنان.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لتعزيز التعاون بين البلدين.

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