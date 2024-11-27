إيران ترحب بوقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا إسماعيل بقائي، بنبأ وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت للحكومة اللبنانية والأمة والمقاومة.

وأشاربقائي إلى الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان والتحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر الـ 14 الماضية.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا وممارسة الضغط الفعال على الكيان الصهيوني المعتدي لوقف الحرب على غزة.

وأعلنت مصادر إخبارية عن التنفيذ الرسمي لوقف إطلاق النار في لبنان عند الساعة 5.30 صباحا بتوقيت طهران والساعة 4.00 صباحا بتوقيت بيروت.

وأعلنت قناة الجزيرة القطرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على موافقة مجلس الوزراء على وقف إطلاق النار في لبنان.

وواصل رئيس وزراء الكيان الصهيوني حديثه وقال: نحتفظ بحقنا في مهاجمة حزب الله في حال حدوث أي انتهاك للاتفاق. إذا خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان فسنستهدفه.

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