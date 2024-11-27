عراقجي: نهج إيران المبدئي يقوم على توسيع التعاون لتعزيز السلام

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال لقاء عقده عراقجي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، على هامش اجتماع منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في مدينة كاشكايش البرتغالية. تناول اللقاء مواضيع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نهج إيران يهدف إلى تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وتحدث عراقجي عن الوضع الخطير للغاية في منطقة غرب آسيا، الناتج عن استمرار الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني واعتداءاته على لبنان ودول أخرى في المنطقة. واعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة لغياب المساءلة عن جرائم الكيان الصهيوني، ووصف الدعم العسكري والسياسي الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل بأنه تواطؤ وشراكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية. كما دعا إلى تحرك عالمي أكثر جدية لوقف جرائم إسرائيل وإشعالها للحروب، مع محاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني.

كما ناقش عراقجي آخر تطورات العلاقات بين إيران وأوروبا، ووصف سياسات بعض الدول الأوروبية التي تتخذ نهجًا تصادميًا وتدخليًا بأنها غير مبررة وغير بناءة. وأكد أنه ردًا على إصدار الدول الأوروبية لقرارات ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستدخل آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة حيز التشغيل.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التعامل الواقعي والقائم على القانون الدولي مع القضايا الدولية والإقليمية.

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