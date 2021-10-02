حوار طهران والرياض حقق تقدما ليس بالقليل/ هناك تحديات ونأمل لانفراج كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس العراقي في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية اليوم السبت بشأن الحوار بين طهران والرياض، أن "الحوار الإيراني السعودي حقق تقدما ليس بالقليل وهناك بعض التحديات ونأمل لانفراج كبير وحوار مستدام، العراق والمنطقة بحاجة الى ذلك، فالسعودية وإيران دولتان كبيرتين في المنطقة".

وصرح صالح ان "العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة إلى حل جذري لمشكلة المياه والحصص المائية".

هذا وأكد الرئيس العراقي يوم الأحد الماضي، أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

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