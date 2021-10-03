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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٣٦ م

رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية:

ايران تعلن تشغيل مفاعل اراك IR20 خلال العام القادم

ايران تعلن تشغيل مفاعل اراك IR20 خلال العام القادم

اعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، عن بدء تشغيل مفاعل اراك IR20 خلال العام المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في مجلس الشورى الاسلامي، مصطفى نخعي، اعلن عن بدأ تشغيل مفاعل"اراك- IR۲۰" النووي بحلول العام القادم الايراني، وذلك عقب اجتماع لجنة الطاقة الذرية في مجلس الشورة الايراني، الذي عقد اليوم الاحد بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي.

وبيّن نخعي في تصريح للصحفيين، ان الاجتماع استعرض الاوجه الفنية والتخصصية ذات الصلة بالصناعة النووية في ايران.

واردف: "ان اسلامي قدم خلال هذا الاجتماع تقريرا حول اهداف وبرامج المنظمة الوطنية للطاقة النووية، فيما يخص تطوير الصناعات النووية الايرانية"./انتهى/

رمز الخبر 1918538
https://ar.mehrnews.com/news/1918538/

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