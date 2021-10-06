لا يوجد توتر على حدود البلاد/ زوال أمريكا حتمية يؤكدها شُهداءٌ من أهلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن العميد" فدوي" قال؛ على هامش المؤتمر الدولي السادس للمجاهدين في المنفى، الذي عُقِد، ظهر اليوم الأربعاء بمجمع "تلاش" الثقافي بطهران؛ مجيباً على سؤال حول التوترات الأخيرة في شمال شرق إيران: "يمكن أن يكون هناك بعض الأعمال الشيطانية في تلك المنطقة لكنها لا تصل إلى حد التوتر".

وتابع فدوي، لقد حاولت أمريكا بقدها وقديدها وإمكاناتها المادية وبمساعدة حلفائها أن تصنع حالة من التوتر في البلاد ولم تستطيع ذلك، فمن الطبيعي أن تعبر هذه الأعمال الشيطانية مرور الكرام ولا تصنع لنا حالة من التوتر.

وأضاف العميد فدوي خلال اللقاء: لا يوجد معنى للهزيمة والإنكسار لمن كان في فسطاط الحق، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص على استعداد أن يضحوا بأرواحهم في سبيل تحقيق الأهداف المُتصلة برضاء الله وإحقاق الحق، ولكن من هم في فسطاط الباطل يلهثون وراء المكاسب المادية والدنيوية وليسوا على استعداد أن يضحوا بأرواحهم ولذلك فإن مصيرهم الحتمي هو الهزيمة.

وعرّج فدوي على شعار المؤتمر الدولي لمجاهدي المنفى "زوال أمريكا" بالقول: إن زوال أمريكا ليس مجرد شعار نتبناه ونقوله، إنما هوة حقيقة يؤكدها العلماء وأصحاب الفكر في الداخل الأمريكي وفي مختلف نقاط العالم.

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