هروب أمريكا المهين من أفغانستان مقدمة لزوالها الكامل/ تسجيل 233 حالة وفاة بكورونا

العميد فدوي: هروب أمريكا المهين من أفغانستان مقدمة لزوالها الكامل

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد "علي فدوي" بأن الولايات المتحدة هُزمت وهربت بأسوأ الطُرق وأكثرها خزياً من أفغانستان، لافتاً إلى أن انكسارها أمام صمود الشعب الأفغاني مقدمة لزوالها الكلّي.

الأدميرال تنكسيري: روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في قوات البحرية التابعة لحرس الثورة

قال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في رسالة منه، بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد "مهدوي" ورفاقه والاحتفال بيوم البحرية للحرس الثورة الإسلامية : إن روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ".

في رسالة من حضرته؛ الرئيس الإيراني يبارك بانتخاب رئيساً جديداً للوزراء في اليابان

بارك الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي"، عبر رسالة من جانبه، بانتخاب "كيشيدا فوميو" رئيساً جديداً للوزراء في اليابان، مُعبراً عن أمله في تعزيز المباحثات بين البلدين لحفظ إستقرار المنطقة والعالم.

خاص لـ " مهر": تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان

وصل وزير الخارجية الإيراني صباح اليوم، إلى لبنان، والتقى الرئيس اللبناني "ميشال عون"، مؤكداً على استعداد إيران للتواجد بشكل قوي في مشاريع التنمية ولتفعيل الشركات الإيرانية ذات المستوى العالمي في لبنان، لاسيما في مشاريع الطاقة.

مجيد تخت روانجي: إيران ملتزمة بالإتفاق النووي شريطة إلتزام البقية ورفع الحصار

صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمة القاها في لجنة نزع السلاح والامن الدولي بأن ايران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة ان ينفذ شركاء الاتفاق الاخرون التزاماتهم وان تتم ازالة جميع اجراءات الحظر الظالمة سريعا مع امكانية التحقق من ذلك.

القوة الصاروخية الإيرانية تندرج في إطار الالتزامات الدولية

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "القدرات الإيرانية الدفاعية الصاروخية تندرج في إطار حقوقنا والتزامات إيران الدولية".

تسجيل 233 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

صرّحت وزارة الصحة الايرانية أنه تم تسجيل 11 الف و 625 إصابة جديدة بكورونا فيما تم تسجيل 233 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

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