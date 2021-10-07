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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ١:١٥ م

العميد فدوي:

هروب أمريكا المهين من أفغانستان مقدمة لزوالها الكامل

هروب أمريكا المهين من أفغانستان مقدمة لزوالها الكامل

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد "علي فدوي" بأن الولايات المتحدة هُزمت وهربت بأسوأ الطُرق وأكثرها خزياً من أفغانستان، لافتاً إلى أن انكسارها أمام صمود الشعب الأفغاني مقدمة لزوالها الكلّي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب القائد العام للحرس الثوري قال: "التطورات الأخيرة في أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد بمثابة مقدمة وبشرى لهزيمة الولايات المتحدة".

وتابع العميد فدوي "مآال جبهة الباطل هو الهزيمة، فعندما تواجه الدول المقاومة والدول الإسلامية وبالأخص عندما تواجه شعباً كالشعب الأفغاني فإن مصيرها الحتمي هو الهزيمة".

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، على الجميع أن يركزّوا على حقيقة أن جوهر القضية هو أن الولايات المتحدة فشلت وهربت بأفضح وأخزى الطرق من أفغانستان.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918655
https://ar.mehrnews.com/news/1918655/

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