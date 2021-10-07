هروب أمريكا المهين من أفغانستان مقدمة لزوالها الكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب القائد العام للحرس الثوري قال: "التطورات الأخيرة في أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد بمثابة مقدمة وبشرى لهزيمة الولايات المتحدة".

وتابع العميد فدوي "مآال جبهة الباطل هو الهزيمة، فعندما تواجه الدول المقاومة والدول الإسلامية وبالأخص عندما تواجه شعباً كالشعب الأفغاني فإن مصيرها الحتمي هو الهزيمة".

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري، على الجميع أن يركزّوا على حقيقة أن جوهر القضية هو أن الولايات المتحدة فشلت وهربت بأفضح وأخزى الطرق من أفغانستان.

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