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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٥٦ م

لدى لقائه ممثلي المقاومة الفلسطينية في بيروت؛

عبد اللهيان: المقاومة تواصل دربها بصوتٍ عالٍ وقوّةٍ قضّت مضاجع الإحتلال

عبد اللهيان: المقاومة تواصل دربها بصوتٍ عالٍ وقوّةٍ قضّت مضاجع الإحتلال

إلتقى وزير الخارجية الإيراني، خلال جولته في لبنان، بأمين عام حركة الجهاد الإسرامي الحاج "زياد النخالة" وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت، وبحث معهم مستجدات النضال وآخر التطورات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" إلتقى الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية الحاج "زياد النخالة".

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول تعزيز دعم المقاومة والتطورات في الاراضي المحتلة.

وأورد قسم الاعلام وشؤون المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اللقاء حضره عدد من قادة حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية.

عبداللهيان: المقاومة تمضي قدما بقوة تُرعب المُحتل

عبد اللهيان: المقاومة تواصل دربها بصوتٍ عالٍ وقوّةٍ قضّت مضاجع الإحتلال

ولدى لقاء وزير الخارجية الإيراني مع ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت، قال حسين امير عبداللهيان: ان حضوركم في هذا اللقاء الذي لا شك تحضره ارواح الشهداء الفلسطينيين وشهداء المقاومة، يشير الى ان المقاومة تواصل دربها بصوت عال.
وأضاف: ان استمرار تشييد جدران عالية حول الاراضي المحتلة، وتثبيت هذه الجدران العازلة، يشير الى ان المقاومة تمضي بقوة حيث تقض مضاجع الصهاينة.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918662
https://ar.mehrnews.com/news/1918662/

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