مساندة لبنان الشقيق الصامد واجب أخلاقي لن ندخر جهدا من أجله/ تسجيل 222 حالة وفاة بكورونا

عبداللهيان: مساندة لبنان الشقيق الصامد واجب أخلاقي لن ندخر جهدا من أجله

أعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، عن شكره وتقديره الكبير للبنان شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال وكرم الاستضافة الذي لقيه عند زيارته إلى هذا البلد، مؤكدا أن "دعم ومساندة لبنان المقاوم والشقيق واجبٌ أخلاقيّ لن نوفر له جهدًا أبدًا".

قاليباف: إشعال نار الفتنة الدينية والعرقية بأفغانستان مشروع أمني جديد برعاية أميركية

أكد رئيس البرلمان الايراني، أن إشعال نار الفتنة الدينية والعرقية بأفغانستان مشروع أمني جديد لأعداء الشعب الأفغاني تنفذه الجماعات الإرهابية بدعم أميركي، داعيا قادة الدول الإسلامية التأكيد بالوعي على وحدة الأمة الإسلامية.

مدير مشروع انتاج اللقاحات في ايران: التجربة السريرية للقاح بركات للأطفال اصبحت قريبة

اعلن مدير مشروع إنتاج اللقاح في المقر التنفيذي للامام الخميني، عن بدأ العد التنازلي للتجربة السريرية للقاح بركات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاماً.

في رسالة تهنئة: الرئيس الايراني يهنئ المصارعين الإيرانيين بفوزهم بلقب الوصيف العالمي

هنأ الرئيس الايراني المصارعين الايرانيين بفوزهم بلقب الوصيف العالمي في بطولة العالم في النرويج.

بقرار من رئيسي؛ سعيد محمد مُستشاراً لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أصدر الرئيس الإيراني حجة الإٍلام "إبراهيم رئيسي" قراراً بتعيين "سعيد محمد" مُستشاراً له في شؤون المناطق الحرة والشؤون الصناعية والتجارية والإقتصادية.

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: تفجير أفغانستان الإرهابي لن ينال من وحدة المسلمين

أدان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله "صادق آملي لاريجاني"، في رسالة منه، حادثة إنفجار مسجد في محافظة "قندوز"، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تتمكن من إحداث خل في وحدة المُسلمين.

وزارة الصحة: إصابة نحو 12 ألف بفيروس كورونا وتسجيل وفاة 222 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إصابة 11 ألفا و256 إصابة ووفاة 222 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منوهة أن العدد الإجمالي للقاحات يبلغ 64 مليونا و401 ألفا و945 جرعة.

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