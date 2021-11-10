إسلامي: اعداء ايران فشلوا في اضعاف قدرتنا العلمية والتكنولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، شدد خلال زيارته لمعرض الصناعة النووية الإيرانية ظهر اليوم الاربعاء، على اهمية تطوير التقنيات الايرانية، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، مؤكداً على انها ضرورة لتطور البلاد وتقدمها.

وقال اسلامي خلال زيارته: "إن العالم المتكبر لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن نكون حاضرين في هذه المجالات دون أن نتبعه او نعتمد على المعرفة الأصلية لقواتنا العلمية وباحثينا الملتزمين، لنخطو خطوة إلى الامام، ان اعداء ايران لا يحتملون هذه الجهود الجهادي الواسعة لتعزيز القدرة العلمية والتكنولوجية للبلاد".

وتابع اسلامي: "لهذا السبب، خلال الخمسين عاماُ التي تأسست فيها هيئة الطاقة الذرية الايرانية، لم يكتفوا بعدم مساعدة ايران قبل او بعد الثورة الإسلامية لتتمكن من مواكبة التكنولوجيا في هذا المجال، بل سعوا دائماً إلى منع تنفيذ نفس القدرات المنصوص عليها في القانون الدولي.

واردف: "كما انهم لم يدعموا الأنشطة السلمية للبرنامج النووي الايراني، بل تسببوا في الدمار والمضايقات ولم يتخلّوا عن أي مؤامرة أو تحرك قمعي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية" مشيراً إلى محاولة القوى المُتغطرسة العالمية في اعاقة التقدم الايراني من خلال استهداف العلماء النوويين، مؤكداً ان هذه المحاولات عززت ايمان علمائنا النوويين ومديرينا التنفيذيين لاحداث قفزة نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا الايرانية.

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