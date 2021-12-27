رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية يعلن عن انطلاق مركز "رسا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، كتب على صفحته الشخصية على انستغرام: "مركز "رسا" للتقنية والابتكار بدا اعماله كأحد المراكز المنشأة حديثًا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأول مركز ابتكار متخصص في النظام البيئي للابتكار الصناعي بهدف تسهيل تسويق إنجازات العلماء في المجال النووي".

وتابع: "ينوي هذا المركز من خلال الخطط المرسومة، تسريع التحقيقات وتفعيل أبحاث الطلاب والمتخصصين في العلوم والتكنولوجيا النووية". وفي هذا السياق يعتبر الاهتمام بتطبيق الإشعاع في الصناعات الغذائية والزراعية ، وإنتاج الأدوية الإشعاعية ، والعلاج الإشعاعي ، وتطوير محطات الطاقة من الأولويات البحثية وترجمة الأفكار إلى منتجات لهذا المركز".

واردف اسلامي "بعون الله سيكون لدينا تعاون فعال مع القطاع الخاص في هذا المركز ونوفر مساحة علمية وبحثية لخريجي العلوم والتكنولوجيا النووية حتى يكون هؤلاء الأحباء واستثمارات البلاد على اتصال وثيق مع منظمة الطاقة الذرية و معهد بحوث العلوم والتكنولوجيا النووية".

وختم رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: "أتمنى أن يخطو هذا المركز بالتعاون مع الوسط الجامعي والنخب والباحثين والنظام الإيكولوجي للابتكار في البلاد خطوة فاعلة نحو تسويق المشاريع العلمية للباحثين وإفادة المجتمع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"./انتهى/