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١٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:١١ ص

برئاسة "قاليباف"؛

بدء جلسة علنية للبرلمان الإيراني/ تقديم مشروع بروتوكول لحماية التنوع البيولوجي

بدء جلسة علنية للبرلمان الإيراني/ تقديم مشروع بروتوكول لحماية التنوع البيولوجي

بدأت الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي بجدول أعمال مشروع بروتوكول حماية التنوع البيولوجي الملحق باتفاقية إطار حماية البيئة البحرية لبحر قزوين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الأربعاء 13/ أوكتوبر/ تشرين الأول) برئاسة محمد باقر قاليباف.

جدول أعمال هذه الجلسة هو كما يلي:

- استمرار النظر في تقرير الهيئة الخاصة للثروة والازدهار في الإنتاج والإشراف على تنفيذ المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي بشأن خطة تسهيل إصدار بعض التراخيص التجارية.

- تقرير لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة عن مشروع بروتوكول حماية التنوع البيولوجي الملحق باتفاقية إطار حماية البيئة البحرية لبحر قزوين

- تقرير لجنة الصناعات والمناجم حول خطة التنمية المستدامة وإنتاج سلسلة الصلب مع نهج إصلاح سياسات تنظيم السوق

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السيارات.

- تقرير لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب حول خطة تعديل واضافة مواد الى قانون الرقابة البرلمانية على سلوك النواب.

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن أسباب التأخير لعدة أشهر في تخليص البضائع الأساسية التي تتطلبها الدولة

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن أداء جهاز الشؤون الضريبية في إعداد وتنفيذ الخطة الضريبية الشاملة

/انتهى/

رمز الخبر 1918840
https://ar.mehrnews.com/news/1918840/

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