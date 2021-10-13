بدء جلسة علنية للبرلمان الإيراني/ تقديم مشروع بروتوكول لحماية التنوع البيولوجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم (الأربعاء 13/ أوكتوبر/ تشرين الأول) برئاسة محمد باقر قاليباف.

جدول أعمال هذه الجلسة هو كما يلي:

- استمرار النظر في تقرير الهيئة الخاصة للثروة والازدهار في الإنتاج والإشراف على تنفيذ المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي بشأن خطة تسهيل إصدار بعض التراخيص التجارية.

- تقرير لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة عن مشروع بروتوكول حماية التنوع البيولوجي الملحق باتفاقية إطار حماية البيئة البحرية لبحر قزوين

- تقرير لجنة الصناعات والمناجم حول خطة التنمية المستدامة وإنتاج سلسلة الصلب مع نهج إصلاح سياسات تنظيم السوق

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون تعديل المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السيارات.

- تقرير لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب حول خطة تعديل واضافة مواد الى قانون الرقابة البرلمانية على سلوك النواب.

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن أسباب التأخير لعدة أشهر في تخليص البضائع الأساسية التي تتطلبها الدولة

- تقرير اللجنة الاقتصادية عن أداء جهاز الشؤون الضريبية في إعداد وتنفيذ الخطة الضريبية الشاملة

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