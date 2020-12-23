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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٢١ م

برئاسة قاليباف؛

بدء جلسة البرلمان البرلمان الإيراني/ مناقشة خطة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

بدء جلسة البرلمان البرلمان الإيراني/ مناقشة خطة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

بدأت الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأربعاء، برئاسة قاليباف، وكان على جدول الأعمال النظر في خطة لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي بدأت صباح اليوم الأربعاء برئاسة محمد باقر قاليباف.

وكان على جدول أعمال هذا الاجتماع ما يلي:

- استمرار النظر في تقرير الجنة الداخلية والمجالس حول خطة تعديل مواد قانون الانتخابات الرئاسية في جمهورية إيران الإسلامية.

- مراجعة تقرير الصناعات والمناجم عن خطة التنمية المستدامة وإنتاج سلسلة الصلب مع نهج إصلاح سياسات تنظيم السوق (تنفيذاً للفقرة (1) من المادة (45) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب)

- مراجعة تقرير هيئة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل مواد قانون تنظيم مكونات المهامّ وانتخاب مجالس البلدية للبلاد.

- مراجعة تقرير الهيئة القضائية والقانونية بشأن مشروع قانون الإضافة العاجلة لفقرة إلى المادة (14) من قانون إصدار الشيكات المعتمد عام 1976 وتعديلاتها اللاحقة.

- دراسة تقرير هيئة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية والبيئة عن جودة توريد وتوزيع مدخلات الثروة الحيوانية (بموجب الفقرة (1) من المادة (45) من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي)./انتهى/

رمز الخبر 1910410

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