مصادر عبرية تكشف دولة عربية جديدة ستنضم لاتفاق التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن هناك تفاؤل شديد لدى النظام السياسي في تل أبيب بشأن احتمال انضمام دولة جديدة لم يكشف عن هويتها، مشيرةً إلى أن اتصالات تجري بهذا الصدد ولا يمكن في هذه المرحلة الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة بايدن جهودها لتجديد زخم الاتفاقيات الابراهيمية، وتقريب بعض الدول من إسرائيل رغم أنها لا تعترف بها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه الجهود تتزامن مع اتصالات متسارعة مع السودان لاستكمال عملية التطبيع مع إسرائيل بعد أن كانت أعلنت عن اتفاق شفوي لتطبيع العلاقات برعاية الإدارة الأميركية السابقة.

ويعقد اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعًا ثلاثيًا بحضور نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي عبدالله بن زايد، في ذكرى اتفاقيات أبراهام لتعزيز الاتفاقيات والبحث في توسيعها.

كما سيعقد لابيد اجتماعًا منفصلا مع بلينكن يركز على الجهود المبذولة لإلحاق دول عربية إضافية بالاتفاقيات الابراهيمية.

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