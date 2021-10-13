تفعيل وتشغيل رادار "قدس" التابع لسلاح جوّ الحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى تفعيل وتشغيل الرادار المحلي بعيد المدى لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإسلامي في المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400".

علما ان هذا الرادار قادر على مراقبة الأهداف على مدى أكثر من 500 كم وعلى ارتفاع أكثر من 90 ألف قدم. وتعتبر القدرة التكتيكية والفردية، البرمجيات المحلية، القدرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية في تقنيات مختلفة، نظام الكشف عن أهداف العدو والقدرة على الارتباط بأنظمة الدفاع هي من بين ميزات نظام رادار قدس.

وفي وقت سابق اشار قائدالقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد امير علي حاجي زادة الى إمكانيات وميزات منظومة الرادار "قدس"، وقال: استخدمنا تجربة صنع رادارات سابقة في هذه المنظومة، وميزة رادار "قدس" أنه يكتشف طائرات الشبح في دائرة نصف قطرها يصل إلى 500 كيلومتر، وومن السمات الميزة لها الانتشار السريع والحركة.

واضاف حاجي زادة: ان هذه الطائرة المسيرة قادرة على الطيران حتى ارتفاع 35 ألف قدم مع 35 ساعة طيران متواصلة، وهي قادرة على حمل 13 قنبلة في المهمات العملياتية، وفي مهام الاستطلاع والمراقبة الاستخباراتية تغطي دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر.

/انتهى/