انظمة الدفاع الجوي الايرانية منتشرة في جميع انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، العميد امير علي حاجي زادة اشار على هامش مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1400 إلى انتشار القواعد المشتركة للدفاع الجوي الايراني قائلاً:" تنتشر انظمة دفاع الجيش والحرس الثوري الإيراني في مناطق في جميع أنحاء البلاد، وجميعها ضمن شبكة موحدة بقيادة الجيش الايراني.

ونوه حاجي زادة إلى ان جميع المنظومات التي استخدمت في مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1400، ايرانية الصنع بامتياز، واشرفت على انتاجها وتطويرها نخب علمية شبابية من ابناء الشعب الايراني.

واردف ان الوحدات المشاركة في مناورات سماء الولاية، نجحت في اصابة وتدمير الاهداف المحددة ومحاكاة عملية الدفاع ضد التهديدات على اشكالها وبمختلف المستويات، بما في ذلك صواريخ الكروز ايضا.

وقال العميد حاجي زاده في اشارة إلى تشغيل نظام رادار قدس في هذه المناورات: "ان هذا النظام متحرك بالكامل ويمكن تحريكه بسرعة لأنه في حروب اليوم، سيتم ضرب أي نظام دفاعي ثابت، كما ان لديه القدرة على اكتشاف الطائرات الشبح واستهدافها"./انتهى/