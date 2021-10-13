على كوريا الجنوبية رفع القيود المفروضة لتحويل الموارد الايرانية تحسينا لصورتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري كتب على صفحته الشخصية على تويتر: خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كان، عصر اليوم، ذكرته بأن التحرك الفعال والسريع لإزالة القيود على الموارد الايرانية في كوريا الجنوبية وتعويض الضرر يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في إصلاح الصورة المتضررة لهذا البلد لدى الشعب الايراني.

وكتب تشوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاربعاء: "لقد اجريت مع السيد باقري كني محادثات هاتفية صادقة حول اهمية العلاقات بين طهران وسيئول واكدنا على بذل الجهود المشتركة للحفاظ على هذه العلاقات التاريخية"./انتهى/